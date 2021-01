Il commissario Ricciardi | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su 361magazine

(Di domenica 31 gennaio 2021) La nuova fiction di Rai Uno ha convinto il pubblico del lunedì sera e si appresta a tornare con laLa penna di Maurizio De Giovanni ha regalato ai suoi lettori un personaggio come ilche adesso vive in carne ed ossa i suoi casi investigativi nella nuova fiction di Rai Uno con il volto di Lino Guanciale. La fiction ha esordito lunedì scorso tra l’entusiasmo e la curiosità dei più e il riscontro è stato ottimo. Gli ascolti sono stati pari a 5.951.000 telespettatori, con uno share del 24,08%: la primaè piaciuta ed è già cresciuto l’hype per il prossimo episodio. Lino Guanciale si è ben immedesimato nei panni del, scapolo e che vede i fantasmi delle vittime di cui deve scoprire l’assassino il tutto ...