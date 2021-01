(Di domenica 31 gennaio 2021) La fiction Rai ha ottenuto un grande successo durante la messa in onda della prima. Lunedì 1° febbraio andrà in onda il secondo episodio dal titolo "La condanna del sangue" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RaiPremium : Alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' 1° puntata | con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansi… - Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - Raicomspa : La colonna sonora originale de #IlCommissarioRicciardi serie con #LinoGuanciale è disponibile sulle piattaforme dig… - SpettacoliNEWS : Il Commissario Ricciardi: anticipazioni seconda puntata di lunedi 1 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : commissario Ricciardi

La fiction Rai ha ottenuto un grande successo durante la messa in onda della prima puntata. Lunedì 1° febbraio andrà in onda il secondo episodio dal titoloSu Rai 1 il 2021 è l'anno delle fiction tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, arriva anche I Bastardi di Pizzofalcone 3. Prima Mina Settembre , poi Ile dopo ancora I Bastardi di Pizzofalcone 3 : il 2021 su Rai 1 è a tutti gli effetti l'anno delle fiction tratte dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Per quanto riguarda l'ultima ...La fiction Rai ha ottenuto un grande successo durante la messa in onda della prima puntata. Lunedì 1° febbraio andrà in onda il secondo episodio dal titolo ...Su Rai 1 il 2021 è l'anno delle fiction tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, arriva anche I Bastardi di Pizzofalcone 3.