Il caso GameStop, spiegato (Di domenica 31 gennaio 2021) Seguire la cronaca quotidiana del caso GameStop, uno dei più clamorosi stravolgimenti della storia finanziaria statunitense, non è affatto facile ed ha rappresentato un esercizo complesso per analisti e commentatori. Ad alcune settimane dall’inizio dei sommovimenti sul titolo della famosa casa di distribuzione e vendita di videogiochi che hanno portato a perdite miliardarie per gli speculatori che scommettevano sul InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 31 gennaio 2021) Seguire la cronaca quotidiana del, uno dei più clamorosi stravolgimenti della storia finanziaria statunitense, non è affatto facile ed ha rappresentato un esercizo complesso per analisti e commentatori. Ad alcune settimane dall’inizio dei sommovimenti sul titolo della famosa casa di distribuzione e vendita di videogiochi che hanno portato a perdite miliardarie per gli speculatori che scommettevano sul InsideOver.

borghi_claudio : Per chi non l'avesse visto: il video di ieri con due parole sul caso #GameStop #GME - ezrawest : RT @StartMagNews: La canea di proteste liberal sul caso #GameStop contro i “trogloditi” di #Reddit non ha alcun senso. Ecco perché. Il post… - Gianni996 : Il post-cast: il caso GameStop non è il ritorno di Occupy Wall Street - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: GAMESTOP Rete “alternativa - ”Non è un social, non un sito, né un forum ma (per ora) l’ultimo baluardo delle “communit… - publish70628725 : Caso Gamestop, perché Wall Street non sarà più la stessa -