Il cantante italiano non si nasconde più: "Amo un uomo, ho trovato il coraggio parlarne" (Di domenica 31 gennaio 2021) Una storia d'amore da raccontare. Anni fa, «quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento rivoluzionario che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c'era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c'è tanto bisogno di parlare e condividere». Michele Bravi è un fiume in piena mentre parla del suo disco, in uscita il 29 gennaio "La Geografia del Buio", il nuovo concept album che arriva dopo quattro anni dall'ultimo e dopo un periodo estremamente sofferto. (Continua..) Un periodo in cui Michele ha avuto però la fortuna di avere affianco un compagno che lo ha aiutato a superare i momenti peggiori. «Dopo "dolore", la seconda parola di questo disco è amore. Ho avuto una grande fortuna, che qualcuno condividesse con me questo percorso di dolore - spiega l'artista - Tutta la nostra storia è ...

