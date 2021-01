Il Barcellona fa causa a El Mundo per aver diffuso il contratto di Messi (Di domenica 31 gennaio 2021) L’edizione odierna di El Mundo aveva reso pubblico il contratto di Lionel Messi col Barcellona, evidenziandone l’impatto pesante in termini economici sui conti del club. La società ha risposto con un comunicato ufficiale, in cui fa sapere che intraprenderà azioni legali contro il quotidiano. Viste le notizie pubblicate oggi dal quotidiano El Mundo in relazione al contratto professionale firmato dal Barcellona e dal giocatore Lionel Messi, il club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti. Il Barcellona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) L’edizione odierna di Elaveva reso pubblico ildi Lionelcol, evidenziandone l’impatto pesante in termini economici sui conti del club. La società ha risposto con un comunicato ufficiale, in cui fa sapere che intraprenderà azioni legali contro il quotidiano. Viste le notizie pubblicate oggi dal quotidiano Elin relazione alprofessionale firmato dale dal giocatore Lionel, il club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti. Ilnega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni ...

napolista : Il Barcellona fa causa a El Mundo per aver diffuso il contratto di Messi Il comunicato ufficiale del club catalano:… - Pall_Gonfiato : #Messi finisce al centro del dibattito di #ElMundo per il suo stipendio e i debiti del club - Fantacalcio : Calciomercato Barcellona, Laporta attacca il Psg a causa di Messi - JuliaPisani4 : @matteosalvinimi la Citta' di Barcellona ? La causa persa in partenza. Abbiamo vinto noi. A-men. - MarcoBellinazzo : Barcellona in crisi: oltre un miliardo di debiti, persi 200 milioni a causa del Covid-19 -