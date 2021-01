I tabarchini e il Mediterraneo | due storie che si intrecciano

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ma chi sono i? Sardi e non sardi, genovesi però non genovesi oppure tunisini o non tunisini. Ma facciamo sul serio? O è uno scioglilingua? Niente del genere. Il poeta Bruno Rombi a proposito deiha scritto: “Inon sono sardi, sono anche sardi. Non sono genovesi, sono anche genovesi. E non