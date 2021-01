I risultati di Serie B | 20ª giornata | Spal e Monza si dividono la posta | ok il Chievo La classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 31 gennaio 2021) Interessantinella 20ªdel campionato diB, si sono giocate partite molto importanti e sono arrivate indicazioni per la. Il primo match si è concluso a reti inviolate, Vicenza e Venezia non sono andate oltre il pareggio. Percorso inarrestabile dell’Empoli che si avvicina sempre di più verso l’obiettivoA, netta vittoria anche contro il Frosinone. In parità Pordenone-Lecce, in zona salvezza colpo grosso del Cosenza che ha sbancato il campo dell’Entella, 1-2 il risultato finale. Successo all’ultimo respiro dell’Ascoli contro il Brescia. Le indicazioni più importanti sono arrivate per l’Empoli, lo scatto in graduatoria può essere già decisivo. Ilsupera il Pescara, 1-1 ine ...