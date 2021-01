I nuovi poveri e i ritardi della politica

(Di domenica 31 gennaio 2021) L'editoriale. C'è una crisi che miete vittime fra i più deboli e che in troppi guardano con massima indifferenza

Purtroppo, isono drammaticamente aumentati come abbiamo riscontrato anche nelle richieste dei buoni spesa, con numeri importanti proprio nel Centro Storico, andate ben oltre rispetto ...Purtroppo, isono drammaticamente aumentati come abbiamo riscontrato anche nelle richieste dei buoni spesa, con numeri importanti proprio nel centro storico, andate ben oltre rispetto ..."Riportando tutto a casa": finisce con questa pagina la narrazione dei giorni nigerini di Daniele Biella, che racconta i sorrisi di chi potrà avere una vita migliore ma anche quello che accade a chi n ...Presentato oggi il dossier “Un anno di Covid” realizzato dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino. Lo studio della Caritas diocesana offre una fotografia di come la pandemia ...