I mercati umidi e i viaggi internazionali potrebbero scatenare una nuova pandemia “molto peggiore del Covid-19”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’umanità si ritroverà ad affrontare unapiù grave del-19 se non vengono concordate nuove regole per i “” e i. L’avvertimento arriva da un ex scienziato dell’OMS, il professor Mark Woolhouse, che già nel 2017 consigliava alla popolazione mondiale di prepararsi ad una devastante “malattia X”. Il professore di epidemiologia delle malattie infettive ha detto al Daily Star che è assolutamente necessario prendere delle decisioni drastiche suie suie scambi. Come noto, almeno fino ad oggi si pensa che l’origine del-19 sia da ricercare in un mercato che vende carne e pesce freschi a Wuhan, in Cina. ...