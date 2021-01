I Am Jesus Christ tra miracoli, quest e demoni da combattere nel nuovo video (Di domenica 31 gennaio 2021) Il bizzarro I Am Jesus Christ di SimulaM ha suscitato parecchia curiosità fra i videogiocatori, grazie alla sua bizzarra natura di "Simulatore di Messia", un tema che nessuno penserebbe mai di affrontare. Inizialmente, molti pensavano fosse uno scherzo o un meme e invece, non solo il titolo esiste ed è reale, ma gli sviluppatori sono anche parecchio aperti sullo stato dei lavori. Proprio oggi, infatti, è stato pubblicato un nuovo videodiario che illustra alcuni elementi di gameplay presenti in I Am Jesus Christ. Il video, disponibile qui di seguito, si concentra in particolar modo sulla mappa di gioco, un modo aperto da esplorare, le quest che affronteremo nei panni di Gesù e i vari miracoli e poteri a nostra ... Leggi su eurogamer (Di domenica 31 gennaio 2021) Il bizzarro I Amdi SimulaM ha suscitato parecchia curiosità fra igiocatori, grazie alla sua bizzarra natura di "Simulatore di Messia", un tema che nessuno penserebbe mai di affrontare. Inizialmente, molti pensavano fosse uno scherzo o un meme e invece, non solo il titolo esiste ed è reale, ma gli sviluppatori sono anche parecchio aperti sullo stato dei lavori. Proprio oggi, infatti, è stato pubblicato undiario che illustra alcuni elementi di gameplay presenti in I Am. Il, disponibile qui di seguito, si concentra in particolar modo sulla mappa di gioco, un modo aperto da esplorare, leche affronteremo nei panni di Gesù e i varie poteri a nostra ...

