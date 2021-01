Human Factors | parla il regista Ronny Trocker | unico italiano al Sundance 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021), in concorso alcon la sua opera seconda, ci racconta cosa si prova a essere l'in competizione con un film che racconta la crisi della famiglia e della società. Dopo Gli eremiti, lodato dalla critica alla Mostra di Venezia 2016,festeggia il passaggio in concorso alFilm Festivaldel suo secondo lungometraggio di finzione,. Quello delaltoatesino è un cinema dal respiro nordeuropeo, fatto di silenzi e sospensioni. Nel caso di, ilracconta la storia di una famiglia tedesca che si ...

', del regista altoatesino Ronny Trocker, unico italiano in concorso al Sundance Film Festival nella sezione World Cinema Dramatic Competition, parte proprio da questo microcosmo ...Il Sundance potrebbe rivelarsi una piattaforma di lancio per, una co - produzione Germania - Italia - Danimarca che porta la firma del regista italiano Ronny Trocker. Il filmmaker e ...Il Sundance Film Festival apre nel segno della pandemia e dell’incertezza del futuro. La tradizionale rassegna cinematografica annuale che si svolge a gennaio a Park City in Utah non manca all’appunta ...Una famiglia europea modello, genitori benestanti, figli bilingui, una casa vacanze al mare sulla costa belga, un microcosmo familiare all'apparenza perfetto eppure l'inevitabile fallimento. (ANSA) ...