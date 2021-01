Highlights e gol Barcellona-Athletic Bilbao 2-1 | Liga 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Quarta vittoria consecutiva per i blaugrana, che agganciano il Real Madrid al secondo posto e si portano a -10 dall’Atletico Madrid, seppur con una partita in più giocata. Lo score è aperto da una punizione di Messi ed è rimesso in discussione dall’autogol di Jordi Alba. Al 75? la decide Griezmann su assist di Mingueza, a suggellare una straordinaria azione corale dei catalani. Di seguito ilcon le azioni salienti del match. 1-1 2-1 SportFace.