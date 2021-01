Highlights Boston Celtics-Los Angeles Lakers 95-96 | NBA 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 31 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di-Los, match della notte NBA. Sfida tiratissima quella del TD Garden, decisa solo all’ultimo tiro. La sfera di Kemba Walker si è tuttavia fermata sul ferro, riscattando idalle due sconfitte di fila ottenute contro Philadelphia e Detroit. Un toccasana il ritorno di Anthony Davis, il quale ha chiuso con 27 punti e 14 rimbalzi. Per una notte LeBron James accetta un ruolo secondario, siglando 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Jayson Tatum è il top scorer dei padroni di casa con 30 punti, 9 rimbalzi e 12 su 18 al tiro, sostenuto dai 28 di Jaylen Brown con 13 su 19 al tiro. Prestazione al tiro diametralmente opposta invece per Kemba Walker (1 su 12), una delle brutte notizie ...

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Boston

Sportface.it

... acceso 24 ore su 24, anche con, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi ...30Celtics-Milwaukee Bucks diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 SAT e FIBRA) in diretta ......solo per la sua città ma per il mondo intero in seguito al noto attentato della maratona di. ... 5 Live 00:30 -UEFA Europa League 01:00 -UEFA Champions League 18:15 - ...VIDEO - Gli highlights di Boston Celtics-Los Angeles Lakers 95-96, NBA 2020/2021. Rocambolesco finale al TD Garden ...Boston RiverCerro Largo performance di squadra. Basa la tua previsione su goal, calci d'angolo, cartellini. Uruguay Primera División ...