Harry torna a Londra, ma Meghan Markle si rifiuta di seguirlo (Di domenica 31 gennaio 2021) . Secondo quanto svelato dal Daily Mail, l’ex attrice di Suits avrebbe già annunciato al marito la volontà di non tornare in Inghilterra, per “ragioni pratiche e personali”. Resterà quindi negli Stati Uniti con il figlio Archie, mentre il secondogenito di Diana si riunirà finalmente con la Royal Family dopo un lungo distacco. Il ritorno di Harry a Londra dovrebbe avvenire all’inizio dell’estate, quando parteciperà a diversi eventi importanti per la famiglia reale. Sarà presente al Trooping the colour, evento per celebrare il compleanno della Regina, e parteciperà ai festeggiamenti per il 100esimo compleanno del principe Filippo. Infine insieme a William e Kate Middleton potrà inaugurare una statua dedicata a Lady Diana. Il tabloid britannico, citando diverse fonti, riferisce che Meghan non avrebbe nessuna intenzione di ... Leggi su dilei (Di domenica 31 gennaio 2021) . Secondo quanto svelato dal Daily Mail, l’ex attrice di Suits avrebbe già annunciato al marito la volontà di nonre in Inghilterra, per “ragioni pratiche e personali”. Resterà quindi negli Stati Uniti con il figlio Archie, mentre il secondogenito di Diana si riunirà finalmente con la Royal Family dopo un lungo distacco. Il ritorno didovrebbe avvenire all’inizio dell’estate, quando parteciperà a diversi eventi importanti per la famiglia reale. Sarà presente al Trooping the colour, evento per celebrare il compleanno della Regina, e parteciperà ai festeggiamenti per il 100esimo compleanno del principe Filippo. Infine insieme a William e Kate Middleton potrà inaugurare una statua dedicata a Lady Diana. Il tabloid britannico, citando diverse fonti, riferisce chenon avrebbe nessuna intenzione di ...

AmoFabby : RT @gracewee79: Fan : 'Per favore torna' Harry : 'Sono ancora qui ??' - louissishome : RT @choosethelifee: lou che da harry che fuoco ai torna a casa vestiti di dopo… - Costanzaa6 : RT @camixniall: HARRY TORNA DA NOI CI MANCHI CAZZOOOOO - stylessavedme_H : RT @gracewee79: Fan : 'Per favore torna' Harry : 'Sono ancora qui ??' - VTomlinson98 : RT @gracewee79: Fan : 'Per favore torna' Harry : 'Sono ancora qui ??' -