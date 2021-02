Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia Basket maschile serie A (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si gioca alle 20,30 al palaPentassuglia. Il posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A della pallacanestro maschile offre all’Happy Casa Brindisi l’opportunità di tornare far punti per mantenere la seconda posizione di classifica conquistata grazie ad uno straordinario inizio di stagione. Il confronto di stasera vede opposta a quella pugliese la formazione dell’Unahotels Reggio Emilia. L'articolo Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia <small class="subtitle">Basket maschile serie A</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si gioca alle 20,30 al palaPentassuglia. Il posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato diA della pallacanestrooffre all’l’opportunità di tornare far punti per mantenere la seconda posizione di classifica conquistata grazie ad uno straordinario inizio di stagione. Il confronto di stasera vede opposta a quella pugliese la formazione dell’. L'articolo A proviene da Noi Notizie..

