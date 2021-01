Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio rischia la squalifica: “Vedi qualche ne*ro?” (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo un solo giorno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio rischia la squalifica. La conduttrice, entrata come nuova partecipante durante l’ultima puntata del reality, ha portato un’aria di novità. Accolta con entusiasmo da parte degli altri inquilini, in sole ventiquattr’ore si è espressa su tutte le dinamiche all’interno della casa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo un solo giorno dal suo ingresso nella casa delVip,la. La conduttrice, entrata come nuova partecipante durante l’ultima puntata del reality, ha portato un’aria di novità. Accolta con entusiasmo da parte degli altri inquilini, in sole ventiquattr’ore si è espressa su tutte le dinamiche all’interno della casa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : No, Grande Fratello, io ENTRO! #GFVIP - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - disinteresse : RT @trash_italiano: #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - Notiziedi_it : Manuel Bortuzzo: “Voglio andare al Grande Fratello per far capire cos’è davvero la disabilità” -