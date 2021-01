Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio e il “pesce”: rischio eliminazione dopo nemmeno 24 ore. Ecco cosa ha detto (Di domenica 31 gennaio 2021) Siamo dentro la Casa del Grande Fratello, c’è una festa persiana in onore di Giulia Salemi. A un certo punto la conversazione si sposta sul cibo. Carlotta dell’Isola parla di “pesce bianco” e aggiunge che dentro la Casa “si pensa solo a mangiare”. Ed Ecco che Alda D’Eusanio si lascia andare a quella che crede sia una battuta: “Vedi qualche ne*ro da qualche parte, scusa?“. Ebbene, l’opinionista è a rischio squalifica. Anche perché Leali è stato eliminato per lo stesso motivo: non fosse applicato lo stesso trattamento, potrebbero esserci polemiche. Si prospetta per Alda l’apparizione al GF più rapida della storia? “nemmeno 24 ore”, potrebbe essere il titolo di uno ‘spin off’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Siamo dentro la Casa del, c’è una festa persiana in onore di Giulia Salemi. A un certo punto la conversazione si sposta sul cibo. Carlotta dell’Isola parla di “bianco” e aggiunge che dentro la Casa “si pensa solo a mangiare”. Edchesi lascia andare a quella che crede sia una battuta: “Vedi qualche ne*ro da qualche parte, scusa?“. Ebbene, l’opinionista è asqualifica. Anche perché Leali è stato eliminato per lo stesso motivo: non fosse applicato lo stesso trattamento, potrebbero esserci polemiche. Si prospetta perl’apparizione al GF più rapida della storia? “24 ore”, potrebbe essere il titolo di uno ‘spin off’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

