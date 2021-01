Governo: Tabacci, ‘siamo per esecutivo politico con Conte’ (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Siamo per un Governo politico, guidato da Conte, che arrivi al termine della legislatura, sapendo che l’alternativa è il Governo del Presidente della Repubblica che porti il Paese alle votazioni, ma questo significa che il Parlamento non riesce a esprimere una maggioranza”. Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro Democratico – Italiani in Europa, al termine delle consultazioni del gruppo Misto della Camera con il presidente della camera Roberto Fico. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Siamo per un, guidato da Conte, che arrivi al termine della legislatura, sapendo che l’alternativa è ildel Presidente della Repubblica che porti il Paese alle votazioni, ma questo significa che il Parlamento non riesce a esprimere una maggioranza”. Lo ha detto Bruno, in rappresentanza di Centro Democratico – Italiani in Europa, al termine delle consultazioni del gruppo Misto della Camera con il presidente della camera Roberto Fico. L'articolo CalcioWeb.

