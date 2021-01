Governo | Sibilia | ' avanti col programma | risolvere problemi e stop liti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie sulle consultazioni alla Camera. Portiamoi programmi, le cose da fare! I cittadini italiani hanno bisogno di unforte che si occupi die smetta digare". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'Interno in quota M5S Carlo. Che indica cinque priorità: "1. Contrasto alla pandemia; 2.vaccinale; 3. Ristori immediati per le imprese e le p. IVA in difficoltà; 4. Recovery plan migliorato che dia prospettiva, sviluppo e sicurezza al nostro Paese; 5. Sguardo deciso verso il Sud". "Ci vogliono risposte immediate che rimettano in pista gli investimenti espansivi per l'economia di tutta l'Italia. Mettiamoci subito al lavoro", esorta