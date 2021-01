Governo: Pedica, 'M5S parte male se chiede di accantonare Mes' (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il M5s parte male se chiede senza se e senza ma di accantonare il Mes perché è un tema divisivo. Crimi, ancora una volta, ha fatto capire che vuole un Governo grillino". È quanto afferma Stefano Pedica, presidente di cantiere democratico (Cdem), dell'area dem. "Il Mes serve per ricostruire una sanità bombardata - aggiunge - e spero, vista la timidezza del Pd, che Renzi lo chieda battendo i pugni. E bene ha fatto oggi Nencini a ricordare che il Meccanismo europeo di stabilità è una delle priorità. Crimi non capisce che dopo il coronavirus è cambiato il nostro Paese e adesso più che mai ha bisogno di gente responsabile e con una visione ampia del futuro". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il M5ssesenza se e senza ma diil Mes perché è un tema divisivo. Crimi, ancora una volta, ha fatto capire che vuole ungrillino". È quanto afferma Stefano, presidente di cantiere democratico (Cdem), dell'area dem. "Il Mes serve per ricostruire una sanità bombardata - aggiunge - e spero, vista la timidezza del Pd, che Renzi lo chieda battendo i pugni. E bene ha fatto oggi Nencini a ricordare che il Meccanismo europeo di stabilità è una delle priorità. Crimi non capisce che dopo il coronavirus è cambiato il nostro Paese e adesso più che mai ha bisogno di gente responsabile e con una visione ampia del futuro".

Sen_Pedica : @matteorenzi centrale sul destino del nuovo governo. @articoloUnoMDP @pdnetwork @beppe_grillo e trasformisti margin… - Sen_Pedica : @Roberto_Fico per non esporre @GiuseppeConteIT ma oramai non cambia nulla. Il boccino ce l’ha in mano @matteorenzi… - Sen_Pedica : Serve un nuovo governo con un nuovo presidente. @matteorenzi se accetti @GiuseppeConteIT è la tua sconfitta e la vittoria di @nzingaretti - Sen_Pedica : @CottarelliCPI è stato chiarissimo su ipotesi governo serio e meno confuso. Direi un uomo serio che serve per rendere seria la politica - Sen_Pedica : Più che un governo di salvezza nazionale se nasce il Conte ter è un governo di salvezza personale -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Pedica Il dilemma del Pd: poltrone o vendetta contro Matteo

... che ha tradito tutto e tutti e la voglia di tenersi stretto il posto immeritato al governo, consapevole del fatto che chissà quando gli ritoccherà. L'analisi di Stefano Pedica, presidente di ...

Governo: Pedica, Pd dia certezze, non pensi a vendette'

È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem), dell'area dem.

Governo: Pedica, 'M5S parte male se chiede di accantonare Mes' Il Tempo Il dilemma del Pd: poltrone o vendetta contro Matteo

Quel famoso proverbio cinese recita: «Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico». È quello che sta facendo il centrodestra considerato che nel ce ...

Governo: Pedica, Pd dia certezze, non pensi a vendette’

Condividi questo articolo:Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Sui giornali leggo frasi sconcertanti del tipo che D’Alema si prende la rivincita, che Bettini boccia Renzi e che Bersani non vuole usare parolac ...

... che ha tradito tutto e tutti e la voglia di tenersi stretto il posto immeritato al, consapevole del fatto che chissà quando gli ritoccherà. L'analisi di Stefano, presidente di ...È quanto afferma, in una nota, Stefano, presidente di Cantiere democratico (Cdem), dell'area dem.Quel famoso proverbio cinese recita: «Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico». È quello che sta facendo il centrodestra considerato che nel ce ...Condividi questo articolo:Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Sui giornali leggo frasi sconcertanti del tipo che D’Alema si prende la rivincita, che Bettini boccia Renzi e che Bersani non vuole usare parolac ...