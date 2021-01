Governo: Nencini, 'sì a governo politico, non sarà balneare' (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "L'incontro con il Presidente Fico è stato positivo. Abbiamo elencato a quest'ultimo tre punti prioritari: il primo riguarda la condivisione per una scelta di governo che abbia una natura politica con la maggioranza pre-esistente allargata a quanti volessero condividerne il programma; il secondo che si ragioni ad un governo che arrivi a fine legislatura. I governi di fine legislatura sono stati quasi sempre di passaggio, i politologi li definivano governi balneari, oggi invece siamo in una condizione diversa. Infine, è necessario un programma puntiglioso e preciso per uscire dalla pandemia e nulla vieta che sia condiviso". Lo ha detto il senatore Riccardo Nencini,in rappresentanza del Psi al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "L'incontro con il Presidente Fico è stato positivo. Abbiamo elencato a quest'ultimo tre punti prioritari: il primo riguarda la condivisione per una scelta diche abbia una natura politica con la maggioranza pre-esistente allargata a quanti volessero condividerne il programma; il secondo che si ragioni ad unche arrivi a fine legislatura. I governi di fine legislatura sono stati quasi sempre di passaggio, i politologi li definivano governi balneari, oggi invece siamo in una condizione diversa. Infine, è necessario un programma puntiglioso e preciso per uscire dalla pandemia e nulla vieta che sia condiviso". Lo ha detto il senatore Riccardo,in rappresentanza del Psi al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico con il ...

cronachedi : Crisi di governo, Nencini alle consultazioni: “Serve un governo di natura politica, con maggioranza allargata”… - Radio1Rai : ??#Consultazioni Per Nencini, delegazione PSI: governo politico, sulla maggioranza preesistente, allargato a chi vuo… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui socialisti. Tra #Nencini e #Martelli volano gli stracci. Era nelle cose. Penso da sempre che una forza socialista… - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: @SHIN_Fafnhir Senza Interventi salvifici non avremmo avuto il Governo Renzi. A chi diciamo GRAZIE? Un grazie a Bruno Tab… - microcerotis : @SHIN_Fafnhir Senza Interventi salvifici non avremmo avuto il Governo Renzi. A chi diciamo GRAZIE? Un grazie a Bru… -