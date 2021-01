Governo | M5S e Pd | avanti ancora con Conte Ma Italia viva | «Serve un’intesa scritta» Il sondaggio | 40% degli italiani per il «Ter»

fattoquotidiano : Con il governo dimissionario De Luca non si tiene più: ‘In altri Paesi alcuni ministri M5s non sarebbero neanche pa… - fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Pochi minuti dopo le dichiarazioni di Crimi, sono arrivate le dichiarazioni dei parlamentari.… - MaurizioTorchi2 : RT @GiorgiaMeloni: Un minuto di risate con Matteo Renzi: il burattinaio del nuovo governo M5S-PD. Ecco a chi ha riconsegnato l'Italia il M… - fangiovanna : RT @Axen0s: Consultazioni. Iv: serve governo politico. Pd, LEu e m5s insistono con gli hashtag di casalino -

Ultime Notizie dalla rete : Governo M5S

, Pd e Leu blindano ancora Conte. Serve un patto "di fine legislatura", incalza Zingaretti. ... La mossa di Matteo Renzi inevitabilmente complica la trattativa per il futuro. Tuttavia l'...Quindi? Già si fa la conta dei sommersi e dei salvati del nuovo, se nascerà. In bilico, più ... per non dire quasi scontato ma bisognerà vedere quali compensazioni avrà(un magistrato come ...Dopo i partiti della maggioranza uscente, oggi sarà la volta dei 'piccoli', compreso il neonato gruppo degli Europeisti ...Come siamo finiti a ignorare le centinaia di persone accampate sotto la neve e senza cibo al confine italo-sloveno? Come le promesse dell’Europa hanno via via perso di significato? Come il rispetto de ...