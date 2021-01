Governo: Fico incontra Italia Viva senza Matteo Renzi. Al tavolo la Boschi e Faraone (Di domenica 31 gennaio 2021) Non ci sarà Matteo Renzi, al tavolo di lavoro convocato per lunedì 1 febbraio dal presidente della Camera, Roberto Fico. A quando si apprende, per Italia Viva parteciperanno i capigruppo alla Camera, Maria Elena Boschi, e al Senato, Davide Faraone. Non ci sarà,come detto, il leader Matteo Renzi Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Non ci sarà, aldi lavoro convocato per lunedì 1 febbraio dal presidente della Camera, Roberto. A quando si apprende, perparteciperanno i capigruppo alla Camera, Maria Elena, e al Senato, Davide. Non ci sarà,come detto, il leader

