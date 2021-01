Governo, Fico: “Domani nuovo confronto con forze politiche” (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte delle forze politiche la disponibilità comune a procedere con un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo motivo ho promosso l'avvio di questo confronto per la mattinata di Domani qui a Montecitorio”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la conclusione della prima fase degli incontri con le forze politiche.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte dellela disponibilità comune a procedere con unsu temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo motivo ho promosso l'avvio di questoper la mattinata diqui a Montecitorio”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertodopo la conclusione della prima fase degli incontri con le.(ITALPRESS).

