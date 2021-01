Governo, Fico: “Domani nuovo confronto con forze politiche” (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte delle forze politiche la disponibilità comune a procedere con un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo motivo ho promosso l’avvio di questo confronto per la mattinata di Domani qui a Montecitorio”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la conclusione della prima fase degli incontri con le forze politiche. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte dellela disponibilità comune a procedere con unsu temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo motivo ho promosso l’avvio di questoper la mattinata diqui a Montecitorio”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertodopo la conclusione della prima fase degli incontri con le. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

