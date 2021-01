Governo | Fico convoca tavolo di lavoro dell’ex maggioranza

(Di domenica 31 gennaio 2021)dito dal Presidenteper domani lunedi. E così si passa dalla interlocuzione dicon le singole delegazioni a undi disquisizione tra le delegazioni che può portare ad una sintesi condivisa da presentare entro martedì al Presidente Mattarella . Si discuterà anche di un Conte ter? Penso di si anche se l’ultima parola non spetta alle delegazioni moderate dama al Capo dello Stato. Si vedrà. Dopo tanti giorni di parole spese in merito al raggiungimento dei numeri utili per formare unasi potrà trarre la conclusione che la stessa probabilmente sarà quella di prima. Nulla da eccepire in merito. Forse si poteva evitare di perdere tanto tempo mentre gli italiani sono rimasti in sofferenza: molti ...

Linkiesta : Il mandato esplorativo a #Fico significa che al momento #Conte non ha i numeri. #Renzi potrebbe concedergli la graz… - fattoquotidiano : Governo, Fico dopo i due giorni di consultazioni: “Forze politiche disponibili al confronto sui temi” - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd, Italia viva e Le… - RoccaRemo : RT @tempoweb: Sondaggio su #Conte e leader politici? #ItaliaViva a valanga su #PalazzoChigi: esposto all'Anac #governo #fico #31gennaio ht… - messveneto : Crisi di governo, chi ci sarà al tavolo convocato domani dal presidente Fico? Ecco tutti i nomi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fico

...a governare senza esporre il Conte ter - o un ipotetico altro- serviranno tutti, se possibile, i senatori stellati. Consultazioni: Europeisti, Autonomie, Gruppo Misto dal presidenteIl ...Leggi anche Consultazioni, oggi secondo giro per: le news, riunioni M5S su programma: "No Mes, questione chiusa"cerca di ricucire la sbrindellata maggioranza tornando sui temi e ...La crisi di governo è ancora in corso e si profila un nuovo giro di consultazioni di Fico, dopo quelle condotte tra ieri e oggi. Stamani alle 10 ha incontrato il gruppo degli ...Non si decide sul Conte ter, ma la soluzione ci sarebbe: imitiamo il Conclave dei 1000 giorni di Viterbo. E co sì, il Conte ter forse non si farà. A chi spetterà l’arduo comp ...