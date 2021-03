Governo: Fico convoca tavolo di lavoro dell’ex maggioranza (Di domenica 31 gennaio 2021) tavolo di lavoro convocato dal Presidente Fico per domani lunedi. E così si passa dalla interlocuzione di Fico con le singole delegazioni a un tavolo di disquisizione tra le delegazioni che può portare ad una sintesi condivisa da presentare entro martedì al Presidente Mattarella . Si discuterà anche di un Conte ter? Penso di si anche se l’ultima parola non spetta alle delegazioni moderate da Fico ma al Capo dello Stato. Si vedrà. Dopo tanti giorni di parole spese in merito al raggiungimento dei numeri utili per formare una maggioranza si potrà trarre la conclusione che la stessa probabilmente sarà quella di prima. Nulla da eccepire in merito. Forse si poteva evitare di perdere tanto tempo mentre gli italiani sono rimasti in sofferenza: molti ... Leggi su webzeta (Di domenica 31 gennaio 2021)dito dal Presidenteper domani lunedi. E così si passa dalla interlocuzione dicon le singole delegazioni a undi disquisizione tra le delegazioni che può portare ad una sintesi condivisa da presentare entro martedì al Presidente Mattarella . Si discuterà anche di un Conte ter? Penso di si anche se l’ultima parola non spetta alle delegazioni moderate dama al Capo dello Stato. Si vedrà. Dopo tanti giorni di parole spese in merito al raggiungimento dei numeri utili per formare unasi potrà trarre la conclusione che la stessa probabilmente sarà quella di prima. Nulla da eccepire in merito. Forse si poteva evitare di perdere tanto tempo mentre gli italiani sono rimasti in sofferenza: molti ...

