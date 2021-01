**Governo: Fico convoca tavolo di lavoro comune, domani alle 9.30** (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Camera Roberto Fico riunirà domani mattina, alle ore 9:30, il tavolo di lavoro che segue il primo giro di consultazioni. Prenderanno parte al confronto, al momento, rappresentanti politici di ogni gruppo incontrato in queste ore. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Camera Robertoriuniràmattina,ore 9:30, ildiche segue il primo giro di consultazioni. Prenderanno parte al confronto, al momento, rappresentanti politici di ogni gruppo incontrato in queste ore.

