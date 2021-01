Governo, Europeisti: “Renzi? Non ci sostituiamo a Iv, i nostri numeri cresceranno”. Rossi (ex FI): “Spero che forzisti non siano subalterni a Salvini” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il nostro gruppo degli Europeisti sarà ininfluente con il ritorno di Renzi e Italia viva in maggioranza? Non volevamo sostituire altri gruppi in maggioranza, i nostri numeri aumenteranno e, se partirà il Governo, daremo stabilità alla maggioranza”. Così Ricardo Merlo, sottosegretario uscente e leader del Maie, oltre che regista dell’operazione “costruttori” al Senato, nel tentativo di rendere irrilevante l’uscita dalla maggioranza di Iv, dopo le dimissioni delle ministre e l’apertura della crisi. Un’operazione non riuscita, numeri alla mano, con la necessità da parte di Pd, M5s e LeU di tornare a trattare con Italia viva per tentare la nascita del Conte ter. In delegazione per le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico anche la senatrice Maria Rosaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il nostro gruppo deglisarà ininfluente con il ritorno die Italia viva in maggioranza? Non volevamo sostituire altri gruppi in maggioranza, iaumenteranno e, se partirà il, daremo stabilità alla maggioranza”. Così Ricardo Merlo, sottosegretario uscente e leader del Maie, oltre che regista dell’operazione “costruttori” al Senato, nel tentativo di rendere irrilevante l’uscita dalla maggioranza di Iv, dopo le dimissioni delle ministre e l’apertura della crisi. Un’operazione non riuscita,alla mano, con la necessità da parte di Pd, M5s e LeU di tornare a trattare con Italia viva per tentare la nascita del Conte ter. In delegazione per le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico anche la senatrice Maria Rosaria ...

