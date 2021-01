Governo | domani nuovo giro di consultazioni Fico | “C’è la disponibilità a trovare una sintesi”

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte delle forze politiche lacomune a procedere con un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere una. Per questo motivo ho promosso l’avvio di questo confronto per la mattinata diqui a Montecitorio”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertodopo la conclusione della prima fase degli incontri con le forze politiche. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Governo: Fico, confronto maggioranza domani a Montecitorio - Il confronto fra le forze di maggioranza avverra' 'nella mattinata di domani qui a Montecitorio'. Lo ha detto il presidente della Camera, ...