Governo, diretta crisi. Fico, secondo round di consultazioni. Di Maio: urge governo forte in fretta. Salta riunione fronda M5S (Di domenica 31 gennaio 2021) La crisi di governo è in corso. Ultimo giorno di consultazioni per Fico, che alle 10 ha incontrato il gruppo degli europeisti. M5s, Pd e Leu blindano ancora Conte. Serve un patto «di... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladiè in corso. Ultimo giorno diper, che alle 10 ha incontrato il gruppo degli europeisti. M5s, Pd e Leu blindano ancora Conte. Serve un patto «di...

petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd, Italia viva e Le… - fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - mattino5 : All'orizzonte un terzo governo #Conte? 'Spettacolo tristissimo per il paese' In diretta a #Mattino5 @M_Fedriga - walter63631215 : RT @petergomezblog: Crisi di governo, la diretta – Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd, Italia viva e Leu: e… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Governo, diretta crisi. Fico, secondo round di consultazioni. M5s, Pd e Leu blindano Conte. Renzi: serve contratto http… -