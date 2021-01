Governo: De Petris, ‘ok patto legislatura ma con Conte premier’ (2) (Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) – Per De Petris “l’indicazione di Conte non è separabile dai Contenuti programmatici”, poiché il premier dimissionario “rappresenta un punto di equilibrio strategico” anche per garantire “continuità” all’azione del Governo uscente.L’esponente di Leu si sofferma dunque sui punti strategici per il suo partito. “Sulla sanità – dice – siamo tornati dopo tanti anni a investire, su questa linea bisogna proseguire. Sui vaccini la questione è chiara e riguarda principalmente il tema dei brevetti, così come dicono esperti in tutto il mondo. Il vaccino oggi è necessario, così come investire per la loro produzione”. Dunque De Petris si sofferma anche sulla legge elettorale: “come abbiamo detto ad agosto, quando abbiamo sottoscritto i 19 punti programmatici – ricorda – siamo per un impianto ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) – Per De“l’indicazione dinon è separabile dainuti programmatici”, poiché il premier dimissionario “rappresenta un punto di equilibrio strategico” anche per garantire “continuità” all’azione deluscente.L’esponente di Leu si sofferma dunque sui punti strategici per il suo partito. “Sulla sanità – dice – siamo tornati dopo tanti anni a investire, su questa linea bisogna proseguire. Sui vaccini la questione è chiara e riguarda principalmente il tema dei brevetti, così come dicono esperti in tutto il mondo. Il vaccino oggi è necessario, così come investire per la loro produzione”. Dunque Desi sofferma anche sulla legge elettorale: “come abbiamo detto ad agosto, quando abbiamo sottoscritto i 19 punti programmatici – ricorda – siamo per un impianto ...

