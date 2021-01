Governo | De Petris Leu | “Bene il patto di legislatura | ma solo con Conte” Tabacci | “Renzi? Alternativa è esecutivo del presidente”

(Di domenica 31 gennaio 2021) “Se è possibile andare avanti con Iv in maggioranza e Matteoche fa già filtrare i suoi diktat sulla squadra di? L’, se non ci sono le condizioni per unpolitico, è quello del. Io non avrei aperto la crisi, ma ora bisogna cercare di rimediare al danno”. Così Bruno, deputato e leader di Centro democratico, al termine delle consultazioni con ildella Camera Roberto Fico, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel tentativo di verificare la possibilità di un nuovo, a partire dalla maggioranza uscente. Con Bruno, in delegazione anche il socialista Riccardo Nencini (che aveva già votato la fiducia a ...

Per DeConte "rappresenta un punto di equilibrio strategico" anche per dare "continuità" all'azione deluscente. Mariarosaria Rossi: bisogno di continuità "Abbiamo ribadito la nostra ...14.50 - De(Misto): unico nome è Conte 'Abbiamo indicato il nome di Conte come unica guida possibile del prossimo. L'indicazioni su Conte è di tutta evidenza che non è separabile dai ...La crisi di governo è in corso e si profila un nuovo giro di consultazioni di Fico, dopo quelle condotte tra ieri e oggi. Stamani alle 10 ha incontrato il gruppo degli europeisti. M5s, ...“Se è possibile andare avanti con Iv in maggioranza e Matteo Renzi che fa già filtrare i suoi diktat sulla squadra di governo? L’alternativa, se non ci sono le condizioni pe ...