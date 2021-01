Governo, consultazioni: Fico ottimista per il futuro (Di domenica 31 gennaio 2021) In seguito all’investitura di Mattarella, per Fico sono iniziate le consultazioni con la necessità di trovare un’intesa in tempi brevi. roberto Fico (instagram)Oggi il secondo giorno di consultazioni per Roberto Fico, presidente della Camera al quale è stato affidato il mandato esplorativo. Mattarella ha scelto di puntare su di lui per provare a trovare un’intesa e far si che si possa continuare a lavorare con Conte al ‘comando dell’Italia‘. Leggi qui —> Emergenza smog: il 2020 anno critico in 35 città italiane Leggi qui —> Ritorno a scuola: “Inaccettabile obbligo di frequenza” Andiamo a scoprire di conseguenza cosa è accaduto nella giornata odierna con la necessità per il presidente della Camera d’interfacciarsi con i capo gruppi per far fronte comune contro l’emergenza ... Leggi su kronic (Di domenica 31 gennaio 2021) In seguito all’investitura di Mattarella, persono iniziate lecon la necessità di trovare un’intesa in tempi brevi. roberto(instagram)Oggi il secondo giorno diper Roberto, presidente della Camera al quale è stato affidato il mandato esplorativo. Mattarella ha scelto di puntare su di lui per provare a trovare un’intesa e far si che si possa continuare a lavorare con Conte al ‘comando dell’Italia‘. Leggi qui —> Emergenza smog: il 2020 anno critico in 35 città italiane Leggi qui —> Ritorno a scuola: “Inaccettabile obbligo di frequenza” Andiamo a scoprire di conseguenza cosa è accaduto nella giornata odierna con la necessità per il presidente della Camera d’interfacciarsi con i capo gruppi per far fronte comune contro l’emergenza ...

