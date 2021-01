Governo | Calenda | ' Bettini pontifica su tutto | ma se chiede un Concilio facciamo qualcosa?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Goffredodecide e esterna la linea del Pd come fosse il segretario. Ora inizia are su scioglimento delle camere e data del voto come fosse il PdR.bene. Così è il Pd oggi. Ma se inizia are la convocazione di unvero?". Lo scrive su Twitter Carlo, rilanciando l'intervista in cui il dirigente del Pd dice Conte ter con patto scritto o elezioni a giugno.