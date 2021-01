Governo: Autonomie, 'fare in fretta, incarico a Conte' (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: un incarico al presidente Conte in quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente Governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente". Lo ha detto Gianclaudio Bressa, a nome del gruppo delle Autonomie del Senato al termine delle consultazioni alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: unal presidentein quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente". Lo ha detto Gianclaudio Bressa, a nome del gruppo delledel Senato al termine delle consultazioni alla Camera.

