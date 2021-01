golf | European Tour Casey per il titolo

sportface2016 : #Golf I risultati su #EuropeanTour e #PGATour, dove Francesco #Molinari passa il taglio per un soffio - ansacalciosport : Covid: golf; ufficiale, Oman Open annullato. Torneo dell'European Tour era in programma dal 4 al 7 marzo | #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf, l'Oman Open è stato cancellato dal calendario dell'European Tour 2021 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, l'Oman Open è stato cancellato dal calendario dell'European Tour 2021 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, l'Oman Open è stato cancellato dal calendario dell'European Tour 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : golf European

Quotidiano.net

La terza giornata del torneo dell'Tour sorride al britannico Paul Casey che, grazie a un ... Il 43enne di Cheltenham a Dubai insegue la 15/a vittoria sul massimo circuito continentale del...Da oggi inizia un intenso fine settimana ditra Pga eTour, con due grandi classici e tanti italiani in campo. Francesco Molinari scende in campo al Farmers Insurance Open, in California, dove insegue un nuovo risultato di rilievo ...L'inglese si è portato in vetta all'Omega Dubai Desert Classic e, a 18 buche dal termine, può puntare al 15° successo in carriera nel tour europeo. Azzurri sottotono, il miggliore è Migliozzi 22° ...Tommy Fleetwood demonstrated that even the world’s best players can find life tough on the golf course during the latest edition of the European Tour’s One Club Challenge.