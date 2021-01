Gli attacchi cyber andranno denunciati entro un’ora. Per le aziende non sarà facile (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri tenutosi venerdì ha dato il via libera al decreto attuativo rende operativo il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) e gli altri centri di valutazione (Cv) dei procedimenti di verifica e valutazione dei beni, sistemi e servizi di Information and Communication Technologies (Ict) che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire, nel caso in cui da questi ultimi dipenda la fornitura di servizi essenziali ovvero l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato. Sta dunque prendendo forma il Perimetro, nato sotto la regia del Dipartimento informazioni e sicurezza presso la presidenza del Consiglio (Dis) e in particolare del vicedirettore professor Roberto Baldoni, per mettere in sicurezza le infrastrutture nazionali per la telecomunicazione (soprattutto in vista della realizzazione ... Leggi su formiche (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri tenutosi venerdì ha dato il via libera al decreto attuativo rende operativo il Cdi valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) e gli altri centri di valutazione (Cv) dei procedimenti di verifica e valutazione dei beni, sistemi e servizi di Information and Communication Technologies (Ict) che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire, nel caso in cui da questi ultimi dipenda la fornitura di servizi essenziali ovvero l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato. Sta dunque prendendo forma il Perimetro, nato sotto la regia del Dipartimento informazioni e sicurezza presso la presidenza del Consiglio (Dis) e in particolare del vicedirettore professor Roberto Baldoni, per mettere in sicurezza le infrastrutture nazionali per la telecomunicazione (soprattutto in vista della realizzazione ...

