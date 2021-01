Giuntoli | “La serenità non è mai mancata Ounas? Ci ha chiesto tempo prima di accettare il Crotone”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 31 gennaio 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Parma ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Lanon è mai. Eravamo molto dispiaciuti dopo la partita di Verona per la prestazione di cui non eravamo contenti, com’è successo anche altre volte, tipo con la Lazio. Altre sconfitte invece ci vedevano con prestazioni differenti, per questo dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti”.al?“Stiamo valutando delle cose. Il ragazzo ci haun po’ didi, credo sia anche lecito. Il Cagliari ha cambiato modulo, sono arrivati calciatori importanti. Noi vorremmo giocasse di più, per questo stiamo provando a spostarlo”. Mertens come ...