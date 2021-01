Giuntoli | «Gattuso? Ha avuto uno sfogo | ma è molto sereno Il rapporto con la società è ottimo»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel prepartita di Napoli-Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Avete ritrovato un po’ di serenità dopo la vittoria in Coppa Italia? “La serenità non è mai mancata. Eravamodispiaciuti dopo Verona, per la prestazione. Altre sconfitte ci vedevano con prestazioni differenti. Dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti”. E’ un momento importante, il Napoli deve ritrovare anche la continuità nei risultati. Cosa manca, se manca qualcosa, al di là di Osimhen e Mertens? “Stiamo sempre a parlare di alti e bassi, oggi l’Atalanta ha perso con la Lazio, sono tutti lì. L’importante è mantenere la calma e analizzare sempre le prestazioni. Chi avrà più equilibrio arriverà ai risultati”. Le parole dierano rivolte all’interno o all’esterno? “Non lo so, non glielo ho ...

