Giugliano, blitz nel locale a luci rosse: 41 clienti sanzionati. Tre gestori denunciati (Di domenica 31 gennaio 2021) Giugliano. Scoperto e sequestrato un locale a luci rossi in via ex alleati, a Giugliano. I carabinieri delle stazioni di Qualiano e Giugliano hanno denunciato per sfruttamento della prostituzione 3 gestori di un locale notturno. Giugliano, scoperto e sequestrato locale a luci rosse: 41 clienti sanzionati. Tre gestori denunciati I militari dell’arma – dopo un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 gennaio 2021). Scoperto e sequestrato unrossi in via ex alleati, a. I carabinieri delle stazioni di Qualiano ehanno denunciato per sfruttamento della prostituzione 3di unnotturno., scoperto e sequestrato: 41. TreI militari dell’arma – dopo un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Blitz nel locali a luci rosse, 41 clienti sanzionati per le norme anti-Covid - NapoliToday : #Cronaca Blitz nel locali a luci rosse, 41 clienti sanzionati per le norme anti-Covid - cronacacampania : Giugliano, maxi blitz: multe per 15mila euro, sequestrate tre auto - mattinodinapoli : Giugliano, maxi blitz: multe per 15mila euro, sequestrate tre auto -