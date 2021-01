Giudizi sintetici primaria | valutazione alunni con disabilità | scarica esempi da poter inserire nei documenti di valutazione

orizzontescuola : Giudizi sintetici primaria, valutazione alunni con disabilità: scarica esempi da poter inserire nei documenti di va… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudizi sintetici

Professionisti Scuola Network

I genitori quindi accanto ad ogni materia potranno trovare quattro tipi diversi di: Avanzato : l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di ...... perché le linee guida parlano chiaramente didescrittivi articolati e riferiti ai diversi obiettivi e non di sommari. Per saperne di più sulle novità della normativa ...Sono in arrivo le pagelle del primo quadrimestre. Che cosa dovrebbe sapere e fare un genitore della scuola primaria?Già dal primo quadrimestre 2021 per tutti gli alunni della scuola Primaria sulle pagelle non troveremo più i voti ma quattro giudizi.