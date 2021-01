Giro d’Italia 2021, quali saranno le wild card? Bardiani favorita. E la Eolo-Kometa…. (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Giro d’Italia 2021 verrà presentato a breve e, dopodiché, RCS dovrà assegnare le wild card per la Corsa Rosa. La situazione, da questo punto di vista, è tesa come non mai. Con l’Alpecin-Fenix che sarà al via poiché vincitrice della classifica delle professional nel 2020, i posti a disposizione sono rimasti solo due. A complicare ulteriormente la vita ai sodalizi nostrani, oltretutto, c’è anche il fatto che l’Arkea di Nairo Quintana è molto interessata a prendere parte alla prossima Corsa Rosa e il campione colombiano vuole essere della partita. Secondo quanto dichiarato da Beppe Conti a Radio Corsa, la Bardiani CSF è la grande favorita nella corsa alle wild card. Il team dei Reverberi sembra praticamente sicuro della partecipazione. ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilverrà presentato a breve e, dopodiché, RCS dovrà assegnare leper la Corsa Rosa. La situazione, da questo punto di vista, è tesa come non mai. Con l’Alpecin-Fenix che sarà al via poiché vincitrice della classifica delle professional nel 2020, i posti a disposizione sono rimasti solo due. A complicare ulteriormente la vita ai sodalizi nostrani, oltretutto, c’è anche il fatto che l’Arkea di Nairo Quintana è molto interessata a prendere parte alla prossima Corsa Rosa e il campione colombiano vuole essere della partita. Secondo quanto dichiarato da Beppe Conti a Radio Corsa, laCSF è la grandenella corsa alle. Il team dei Reverberi sembra praticamente sicuro della partecipazione. ...

