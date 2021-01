Giovani2030: a marzo sarà online il portale del progetto (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Governo italiano è molto attento ai problemi delle nuove generazioni, non a caso è stato ideato anche un bonus assunzioni giovani per incentivare l'impiego di ragazzi e ragazze con meno di 35 anni. Tra le numerose misure dedicate ai giovani c'è anche quest'anno la il Bonus Cultura dedicato a chi compie 18 anni nel corso del 2021. Oltre a tutti questi aiuti pensati per i giovani, è stato ideato anche un nuovo progetto chiamato Giovani2030. Il portale online dell'iniziativa farà il suo esordio a marzo 2021 e sarà dedicato agli under 35, vediamo quali sono i dettagli che si conoscono fino a questo momento. portale online Giovani2030: i dettagli Nel mese di dicembre 2020, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Governo italiano è molto attento ai problemi delle nuove generazioni, non a caso è stato ideato anche un bonus assunzioni giovani per incentivare l'impiego di ragazzi e ragazze con meno di 35 anni. Tra le numerose misure dedicate ai giovani c'è anche quest'anno la il Bonus Cultura dedicato a chi compie 18 anni nel corso del 2021. Oltre a tutti questi aiuti pensati per i giovani, è stato ideato anche un nuovochiamato. Ildell'iniziativa farà il suo esordio a2021 ededicato agli under 35, vediamo quali sono i dettagli che si conoscono fino a questo momento.: i dettagli Nel mese di dicembre 2020, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovani2030 marzo Nasce la piattaforma "Giovani2030": stasera la presentazione

Il ministro Spadafora presenterà in diretta live il sito di avvicinamento alla piattaforma che sarà on-line a marzo 2021. Il progetto promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale

