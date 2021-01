Giffoni Film Festival chiama a raccolta il mondo delle rassegne per progetti post Covid (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Giffoni Film Festival lancia una call to action per idee e progetti sulla ricostruzione dell’Italia post Covid. L’invio è indirizzato alle rassegne e ai Festival cinematografici italiani, partendo da uno studio sulle numerosissime realtà di respiro locale, regionale, nazionale ed internazionale che si muovono intorno al cinema. L’analisi, compiuta da Giffoni, ha censito l’esistenza di circa 1300 rassegne e Festival. Si tratta di un numero approssimato per difetto perché, se si considerano anche i Premi o le iniziative meno articolate, si arriva ad un totale di oltre 1700 eventi presenti sul territorio nazionale. Nei mesi scorsi Claudio Gubitosi ha individuato 250 tra rassegne e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) Illancia una call to action per idee esulla ricostruzione dell’Italia. L’invio è indirizzato allee aicinematografici italiani, partendo da uno studio sulle numerosissime realtà di respiro locale, regionale, nazionale ed internazionale che si muovono intorno al cinema. L’analisi, compiuta da, ha censito l’esistenza di circa 1300. Si tratta di un numero approssimato per difetto perché, se si considerano anche i Premi o le iniziative meno articolate, si arriva ad un totale di oltre 1700 eventi presenti sul territorio nazionale. Nei mesi scorsi Claudio Gubitosi ha individuato 250 trae ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai Gulp (canale 42) arriva “Otzi e il mistero del tempo” – Diretto da Gabriele Pagnotta, in sele… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai Gulp (canale 42) arriva “Otzi e il mistero del tempo” – Diretto da Gabriele Pagnotta, in sele… - Notiziedi_it : Giffoni Film Festival contro la povertà educativa Corsi di foto, regia e scrittura per i ragazzi in difficoltà - andpellegrino : Alessandro Aconito, attore, regista e doppiatore ha dato il via alla sua carriera grazie al Giffoni Film Festival. - AnonymeRai : ? Su Rai Gulp (canale 42) arriva 'Otzi e il mistero del tempo' -