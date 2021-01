Gianroberto Casaleggio: il lavoro rende liberi (Di domenica 31 gennaio 2021) Internet è una rivoluzione. Non un semplice prodotto che può aiutarci a vivere meglio la vita di sempre o a lavorare meglio nello stile di sempre. No. Internet deve, necessariamente, portare ad una vera e propria trasformazione radicale delle aziende, dei prodotti, delle relazioni umane e aziendali… Altrimenti il suo senso ne risulterà travisato e inespresso. È questa, come scrive Renato Mannheimer nella prefazione di “Il web è morto, viva il web” (Pro Sources, 2001), l’idea forte che ispirava Gianroberto Casaleggio, che nel libro propone spunti di riflessione, lancia provocazioni forti, a volte moniti. Come a dire: attenti! Perché nella rivoluzione bisogna inserirsi con anticipo e con una presa di coscienza forte. Il cambiamento deve essere affrontato per tempo e nella convinzione che a cambiare non sarà solo la superficie, ma la sostanza delle ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 31 gennaio 2021) Internet è una rivoluzione. Non un semplice prodotto che può aiutarci a vivere meglio la vita di sempre o a lavorare meglio nello stile di sempre. No. Internet deve, necessariamente, portare ad una vera e propria trasformazione radicale delle aziende, dei prodotti, delle relazioni umane e aziendali… Altrimenti il suo senso ne risulterà travisato e inespresso. È questa, come scrive Renato Mannheimer nella prefazione di “Il web è morto, viva il web” (Pro Sources, 2001), l’idea forte che ispirava, che nel libro propone spunti di riflessione, lancia provocazioni forti, a volte moniti. Come a dire: attenti! Perché nella rivoluzione bisogna inserirsi con anticipo e con una presa di coscienza forte. Il cambiamento deve essere affrontato per tempo e nella convinzione che a cambiare non sarà solo la superficie, ma la sostanza delle ...

ScaravaggiRemo : RT @emanuelapatti: E avete avuto il coraggio di rompere il cazzo alla memoria di Gianroberto Casaleggio per una presunta 24h piena di soldi… - rosfab11 : RT @emanuelapatti: E avete avuto il coraggio di rompere il cazzo alla memoria di Gianroberto Casaleggio per una presunta 24h piena di soldi… - im_manente : @CarloCalenda Dai, è un po' il Casaleggio (quello vero, Gianroberto) del PD, un mix tra visionario e vate. A me div… - boccaloniverdi : RT @emanuelapatti: E avete avuto il coraggio di rompere il cazzo alla memoria di Gianroberto Casaleggio per una presunta 24h piena di soldi… - gianlucalibrale : RT @emanuelapatti: E avete avuto il coraggio di rompere il cazzo alla memoria di Gianroberto Casaleggio per una presunta 24h piena di soldi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianroberto Casaleggio Casalino, l'antigiornalista che solo Conte vuole a Palazzo

Beppe Grillo lo prende in simpatia e Gianroberto Casaleggio gli dà fiducia arruolandolo nella comunicazione . Casalino si fa strada con la stessa abilità con cui ha scantonato le nomination nei ...

Da Casaleggio (Gianroberto) a Casalino: la metamorfosi M5S -

All'inizio i militanti M5S erano duri e puri, provenivano dal Vaffa - day , volevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno , erano indisponibili a qualunque tipo di alleanza e perfino di ...

Da Casaleggio (Gianroberto) a Casalino: la metamorfosi M5S AlessioPorcu.it Crimi agli alleati: «Basta temi divisivi». Il M5S cambia per restare al governo

La partita dentro al Movimento 5 Stelle va ben oltre le sorti della maggioranza di governo: riguarda temi fondativi e questioni identitarie che pongono domande difficili da eludere. Forse fin dal 9 fe ...

Roberto Fico, il presidente esploratore specializzato nei compiti ingrati

Mattarella l'ha chiamato (di nuovo) a far accordare Renzi, il Pd e i Cinque stelle. Ci provò già nell'aprile 2018, e andò malissimo. Anche se lui era ottimista: «Dialogo avviato», disse (e un mese dop ...

Beppe Grillo lo prende in simpatia egli dà fiducia arruolandolo nella comunicazione . Casalino si fa strada con la stessa abilità con cui ha scantonato le nomination nei ...All'inizio i militanti M5S erano duri e puri, provenivano dal Vaffa - day , volevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno , erano indisponibili a qualunque tipo di alleanza e perfino di ...La partita dentro al Movimento 5 Stelle va ben oltre le sorti della maggioranza di governo: riguarda temi fondativi e questioni identitarie che pongono domande difficili da eludere. Forse fin dal 9 fe ...Mattarella l'ha chiamato (di nuovo) a far accordare Renzi, il Pd e i Cinque stelle. Ci provò già nell'aprile 2018, e andò malissimo. Anche se lui era ottimista: «Dialogo avviato», disse (e un mese dop ...