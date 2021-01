GFVIP | Alda D’Eusanio rischio eliminazione? VIDEO

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Scoppia l‘ennesimo caso alin corso, un nuovo concorrente rischia l’e questo a causa di alcune parole dette non appropriate alla messa in onda televisiva. La persona incriminata questa volta èentrata nella casa solo da qualche giorno e per mettere un po’ di pepe al reality che a causa anche la sua longevità ha bisogno ogni tanto di essere rinfrescato da qualche volto nuovo. Molti i vip passati per il, e altrettanti eliminati a causa di un comportamento non corretto: prima Fausto Leali che si rivolse in buona fede a Enock in modo offensivo, poi Stefano Bettarini accusato d’aver bestemmiato e in seguito a Filippo Nardi che ha avuto un comportamento non riguardevole verso Maria Teresa Ruta. Ora a quanto pare anche la giornalista, veterana di talk e opinioni in ...