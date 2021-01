GF Vip | Rosalinda Cannavò svela perché ha detto ti voglio bene a Giuliano | “Mi ha tradito | mi vergogno” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 31 gennaio 2021) In queste ore, nella casa del GF Vip,ha avuto un momento di confronto con i coinquilini in cui gli ha raccontatosi è comportata in modo così freddo con. Quando nella precedente puntata il ragazzo è arrivato fuori la casa per parlarle, lei ha assunto un atteggiamento piuttosto particolare. La cosa che ha lasciato maggiormente stupiti sia i concorrenti sia i telespettatori risiede nel fatto che la ragazza gli ha“Ti” e non “Ti amo”. A distanza di un po’ di giorni, l’attrice si è aperta ed ha raccontato tutto.e il “Ti” tanto discusso Nel corso di una chiacchierata con Maria Teresa, Stefania e Tommaso, ...