Gf Vip, dal racconto hot all'accusa di razzismo: pure Alda D'Eusanio rischia la squalifica - (Di domenica 31 gennaio 2021) Francesca Galici Alda D'Eusanio come Fausto Leali: la giornalista pronuncia la n-word e rischia l'espulsione. Nella Casa ha già regalato racconti a luci rosse Alda D'Eusanio è stata l'ultima concorrente a varcare la porta rossa di questa edizione del Gf Vip a poco più di un mese dalla fine del programma. È stata presentata come la boccata d'ossigeno necessaria ai concorrenti per affrontare il rush finale e arrivare alla meta il prossimo 1 marzo. La giornalista e opinionista è nota per il suo carattere paticolarmente vivace, per non avere troppi filtri nei suoi discorsi e lo ha ampiamente dimostrato nel breve tempo che finora ha trascorso nella Casa, tanto che lunedì è a rischio squalifica. Come ogni sabato, anche ieri il Grande Fratello ha organizzato una festa a tema ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Francesca GaliciD'come Fausto Leali: la giornalista pronuncia la n-word el'espulsione. Nella Casa ha già regalato racconti a luci rosseD'è stata l'ultima concorrente a varcare la porta rossa di questa edizione del Gf Vip a poco più di un mese dalla fine del programma. È stata presentata come la boccata d'ossigeno necessaria ai concorrenti per affrontare il rush finale e arrivare alla meta il prossimo 1 marzo. La giornalista e opinionista è nota per il suo carattere paticolarmente vivace, per non avere troppi filtri nei suoi discorsi e lo ha ampiamente dimostrato nel breve tempo che finora ha trascorso nella Casa, tanto che lunedì è a rischio. Come ogni sabato, anche ieri il Grande Fratello ha organizzato una festa a tema ...

trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - bianconieleono9 : @sara74612409 @accountprelemi Stiamo riuscendo a votare la nostra Giulia Salemi per salvarla dal televoto e farla r… - hsxsunn : fra va in islanda per vedere harry con la pelliccia di volpe a -173892 gradi ad agosto che la saluta dal vip box da… - Federica16001 : RT @croSSyourm1nd: Qualcuno può spiegare a Gloria e alle ???? che Domenica vip è stato proposto dal gf e che non le appartiene la conduzione,… - Vale06060719 : RT @infinitejest___: @GrandeFratello vorrei sinceramente vedere Stefania Orlando alla conduzione del Domenica Vip oggi, dal momento che que… -