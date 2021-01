GF Vip, Alda D’Eusanio senza freni: dopo 24 ore già a rischio eliminazione (Di domenica 31 gennaio 2021) Alda D’Eusanio rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip in tempo record, dopo aver pronunciato la stessa parola per cui è stato squalificato Fausto Leali. L’opinionista però non si ferma qui, e nelle poche ore che ha passato nel reality ha già collezionato una serie di frasi molto controverse, poco accettabili per il pubblico del Grande Fratello Vip. Alda D’Eusanio usa la parola “ne*ro” al GF Vip Attimi di gelo nella Casa del Grande Fratello Vip. I coinquilini erano intorno al tavolo impegnati nei preparativi della festa persiana per Giulia Salemi, ridendo e scherzando. Parlando di pesce, Carlotta Dell’Isola commenta: “Pesce bianco, dai, in questa casa di pensa solo a mangiare“. L’opinionista lancia la battuta: “Perché, vedi qualche ne*ro?“. Immediato l’imbarazzo, con Giulia Salemi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021)rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip in tempo record,aver pronunciato la stessa parola per cui è stato squalificato Fausto Leali. L’opinionista però non si ferma qui, e nelle poche ore che ha passato nel reality ha già collezionato una serie di frasi molto controverse, poco accettabili per il pubblico del Grande Fratello Vip.usa la parola “ne*ro” al GF Vip Attimi di gelo nella Casa del Grande Fratello Vip. I coinquilini erano intorno al tavolo impegnati nei preparativi della festa persiana per Giulia Salemi, ridendo e scherzando. Parlando di pesce, Carlotta Dell’Isola commenta: “Pesce bianco, dai, in questa casa di pensa solo a mangiare“. L’opinionista lancia la battuta: “Perché, vedi qualche ne*ro?“. Immediato l’imbarazzo, con Giulia Salemi ...

